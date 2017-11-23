الرئيسة / أخبار وتقارير / المعتقل طه العواضي ما يزال مخفيا منذ اعتقاله من أمام البرلمان قبل “5” أيام على ذمة وقفة احتجاجية مطالبة بالمرتبات
طه العواضي

المعتقل طه العواضي ما يزال مخفيا منذ اعتقاله من أمام البرلمان قبل “5” أيام على ذمة وقفة احتجاجية مطالبة بالمرتبات

9 دقائق من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 4 من المشاهدات

يمنات – صنعاء – خاص

ما يزال طه عبد الله العواضي معتقلا في سجن سري منذ اعتقاله من قبل مسلحين أثناء وقفه احتجاجية نفذها موظفين و موظفات أمام مجلس النواب، السبت 18 نوفمبر/تشرين ثان 2017، للمطالبة بالمرتبات.

و انتشر مسلحون من أنصار الله أمام مجلس النواب أثناء الوقفة الاحتجاجية، و اعتقلوا طه العواضي و زميله عبد الكريم الشليف.

و فيما افرج عن الشليف بعد “3” أيام من اعتقاله، لا يزال العواضي مخفيا، و لا يعلم زملاؤه و أسرته مكان اعتقاله.

و تطالب حركة بناء وطن التي نظمت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالافراج عن المعتقل العواضي و اعادة الاعتبار للموظفات اللواتي تعرضن للاعتداء.

و يعد انتشار المسلحين أمام مجلس النواب و قيامهم بعملية الاعتقال مخالفة صريحة لأحكام المادة (69) من الدستور و الفقرة (ب) من المادة (86) من اللائحة الداخلية للمجلس، اللتان اوكلتا حماية المجلس إلى حرس المجلس الذين يأتمرون بأمر رئيس المجلس، و لا يحق لأي قوة مسلحة التواجد في المجلس أو الاستقرار على مقربة من ابوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.

 للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com