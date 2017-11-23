المعتقل طه العواضي ما يزال مخفيا منذ اعتقاله من أمام البرلمان قبل “5” أيام على ذمة وقفة احتجاجية مطالبة بالمرتبات

يمنات – صنعاء – خاص

ما يزال طه عبد الله العواضي معتقلا في سجن سري منذ اعتقاله من قبل مسلحين أثناء وقفه احتجاجية نفذها موظفين و موظفات أمام مجلس النواب، السبت 18 نوفمبر/تشرين ثان 2017، للمطالبة بالمرتبات.

و انتشر مسلحون من أنصار الله أمام مجلس النواب أثناء الوقفة الاحتجاجية، و اعتقلوا طه العواضي و زميله عبد الكريم الشليف.

و فيما افرج عن الشليف بعد “3” أيام من اعتقاله، لا يزال العواضي مخفيا، و لا يعلم زملاؤه و أسرته مكان اعتقاله.

و تطالب حركة بناء وطن التي نظمت الوقفة الاحتجاجية السلمية بالافراج عن المعتقل العواضي و اعادة الاعتبار للموظفات اللواتي تعرضن للاعتداء.

و يعد انتشار المسلحين أمام مجلس النواب و قيامهم بعملية الاعتقال مخالفة صريحة لأحكام المادة (69) من الدستور و الفقرة (ب) من المادة (86) من اللائحة الداخلية للمجلس، اللتان اوكلتا حماية المجلس إلى حرس المجلس الذين يأتمرون بأمر رئيس المجلس، و لا يحق لأي قوة مسلحة التواجد في المجلس أو الاستقرار على مقربة من ابوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.

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