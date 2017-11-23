يمنات – صنعاء
– لا تزال المحافظات الجبلية (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، إب) تتأثر بالكتلة الهوائية الباردة.
– درجات الحرارة الصغرى أقل من معدلاتها السنوية اجمالا مع ارتفاع طفيف.
– ينبه المركز الوطني للأصراد الجوي قاطني المرتفعات المذكورة اعلاه من الاجواء الباردة، و ينصح بارتداء كبار السن و الاطفال و العاملين أثناء الليل و الصباح الباكر الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.
حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 24 نوفمبر/تشرين ثان 2017
المرتفعات والهضاب الداخلية
– طقس صحو و بارد و جاف أثناء الليل و الصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ، إب، الضالع).
– طقس معتدل الحرارة نهارا مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب الركامية المنخفضة خاصة ما بعد الظهر.
المناطق الساحلية
– طقس صحو إلى غائم جزئيا.
– تتكاثر السحب نهارا على السواحل الجنوبية.
– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي والشرقي. جنوبية إلى جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 18) عقدة.
المناطق الصحراوية
– طقس صحو و يميل إلى البرودة و جاف أثناء المساء و الصباح الباكر.
– احتمال تكون قطع من السحب أثناء النهار.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة بوجه عام.
– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين (10 – 16) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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