يمنات – صنعاء

– لا تزال المحافظات الجبلية (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، إب) تتأثر بالكتلة الهوائية الباردة.

– درجات الحرارة الصغرى أقل من معدلاتها السنوية اجمالا مع ارتفاع طفيف.

– ينبه المركز الوطني للأصراد الجوي قاطني المرتفعات المذكورة اعلاه من الاجواء الباردة، و ينصح بارتداء كبار السن و الاطفال و العاملين أثناء الليل و الصباح الباكر الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 24 نوفمبر/تشرين ثان 2017

المرتفعات والهضاب الداخلية

– طقس صحو و بارد و جاف أثناء الليل و الصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، ، إب، الضالع).

– طقس معتدل الحرارة نهارا مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب الركامية المنخفضة خاصة ما بعد الظهر.

المناطق الساحلية

– طقس صحو إلى غائم جزئيا.

– تتكاثر السحب نهارا على السواحل الجنوبية.

– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي والشرقي. جنوبية إلى جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 18) عقدة.

المناطق الصحراوية

– طقس صحو و يميل إلى البرودة و جاف أثناء المساء و الصباح الباكر.

– احتمال تكون قطع من السحب أثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة بوجه عام.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين (10 – 16) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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