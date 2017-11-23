موانئ البحر الأحمر الأحمر تكشف حقيقة رفع حصار التحالف السعودي على مينائي الحديدة والصليف

يمنات – صنعاء

نفت قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ما تداولته مواقع و وكالات إخبارية و صفحات تواصل اجتماعي حول اعلان دول التحالف فتح موانئ البحر الأحمر “مينائي الحديدة و الصليف” و وصول أي سفينة تجارية أو أغاثية عبرهما حتى الآن.

و قال القبطان محمد أبو بكر بن اسحاق الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى أن المؤسسة و من خلال متابعتها للشركات الملاحية العاملة و التي أفادت أنه تم حصول عدد من السفن المحملة بالمواد الغذائية على تصريح من اليونيفن (UNIVN) آلية التحقق و التفتيش الخاصة بالأمم المتحدة للرسو بميناء الحديدة ألا أن ذلك وللأسف لم يتم حتى اليوم حيث كان من المفترض وصولها إلى الميناء قبل ثلاثة أيام.

و ناشد اسحاق المجتمع الدولي الضغط بإتجاه سرعة فتح ميناء بإعتباره يمثل الشريان الأساسي لتدفق المساعدات الانسانية و الاغاثية لعدد من محافظات الجمهورية.

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