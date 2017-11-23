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القوات الاماراتية تتراجع عن اجراءات اتخذتها ضد سفينة قادمة من خط الصين الملاحي بعد احتجاجات عمالية في ميناء عدن

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يمنات – صنعاء

بدأ عمال ميناء عدن، صباح الخميس 23 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بتفريغ سفينة، منعتها قبل “3” أيام القوات الاماراتية من تفريغ حمولتها.

و السفينة Devon Trader تحمل “3” ألف حاوية و تتبع خط الصين الملاحي، أحد أهم الخطوط الملاحية العالمية، و الذي توقف منذ حوالي “3” سنوات عن تسيير رحلاته إلى ميناء عدن.

و أدى منع القوات الاماراتية للسفينة من التفريغ إلى نشوب احتجاجات عمالية، نددت بتدخل القوات الاماراتية في شئون الميناء.

و تفيد تقارير صحفية ان القوات الاماراتية ضغطت على طاقم السفينة للمغادرة إلى ميناء دبي الاماراتي، غير أن اثارة العمال للقضية وصدور بيان نقابي و اخراج القضية إلى الاعلام كقضية رأي عام، أدى إلى تراجع القوات الاماراتية عن المنع و السماح بتفريغ الباخرة.

المصدر: عدن الغد ، يمنات

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