القوات الاماراتية تقصي قيادي سلفي موالي لـ”هادي” من جبهة المخا غرب تعز

يمنات – خاص

تفيد مصادر مطلعة إن قيادة القوات الاماراتية اقصت قيادي سلفي موالي لـ”هادي” يقود مجاميع مسلحة من القتال في جبهة المخا الساحلية، غرب تعز.

و حسب المصادر، مارست قيادة القوات الاماراتية ضغوط على القيادي السلفي حمدي شكري الصبيحي، و تمكنت خلال الشهر الجاري من ابعاده إلى جبهة طور الباحة، مستغلة تقدم أنصار الله و الجيش المساند لهم و سيطرتهم على مرتفعات مطلة على وادي شعب بمديرية طور الباحة.

و أكدت المصادر لـ”يمنات” إن الخلاف بين الصبيحي و قياة القوات الاماراتية نشب عقب التقدم إلى البوابة الغربية لمعسكر خالد بمفرق المخا مديرية موزع، قبل أكثر من “3” أشهر.

و كان الاعلام المحلي الموالي للامارات حينها يقدم القيادي السلفي أبو زرعة المحرمي على أنه قائد اقتحام المعسكر، فيما كان الاعلام الموالي لـ”هادي” و تجمع الاصلاح يقدم الصبيحي كقائد للاقتحام، و حينها ظهر اللواء فضل حسن، قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموالي لـ”هادي” و معه حمدي شكري الصبيحي في ميدان الرماية بمعسكر خالد، في تصريح صحفي مرئي و هو يقدم الصبيحي كقائد لاقتحام المعسكر.

و طبقا للمصادر، بعد تعرض مدرعة كان بداخلها الصبيحي، لصاروخ حراري، قرب مسعسكر خالد بعد اسبوعين من تقدم مسلحيه إلى أطراف الهاملي غرب معسكر خالد، ما تسبب في اصابته بجروح، غادر الصبيحي، جبهة المخا، و اقتصر تواجده الذي لا يستمر طويلا في مدينة المخا و مدينة ذو باب.

و نوهت المصادر إلى أن قيادة القوات الاماراتية استغلت مشاركة مسلحين يقاتلون ضمن كتائب الصبيحي في المخا في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر السلطة المحلية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج، في اقصاء الصبيحي، على اعتبار أن كتائبه تضم عناصر ارهابية.

و لفتت المصادر إلى أن الصبيحي اكتفى بنشر عشرات من مسلحيه في نوبتين مطلتين على البوابة الغربية لمعسكر خالد و أخرين أمام البوابة، و نقل مؤخرا الكثير من مسلحيه إلى جبهة طور الباحة، و يخضون حاليا مواجهات عنيفة مع أنصار الله في منطقة الجوازعة بمديرية القبيطة المحاددة لمديرية طور الباحة، و أخرين يتوزعون في وادي شعب التابع لذات المديرية.

و يقود الصبيحي المئات من المقاتلين السلفين الذي كانوا يعرفون بكتائب حمدي، على غرار كتائب أبي العباس السلفية في تعز، قبل أن يتم تحويل تسميتهم إلى لواء العمالقة.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا