الدول المقاطعة لقطر تدرج جماعتين إسلاميتين وأفرادا على قوائم سوداء

يمنات – صنعاء

قالت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس إن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر أدرجت 11 فردا وكيانين جديدين بينهما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على قوائم ”الإرهاب“ الخاصة بالدوحة.

ويوجد مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطر وتأسس عام 2004 ومعظم أعضائه من رجال الدين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ويرأسه رجل الدين البارز الشيخ يوسف القرضاوي.

وذكر بيان أصدرته السعودية ومصر والإمارات والبحرين أنها أدرجت على القوائم أيضا المجلس الإسلامي العالمي.

وقال البيان ”إن الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة“.

وعمقت الخطوة الشقاق بين الدول العربية الأربع وقطر أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم والتي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر في يونيو حزيران متهمة إياها بتمويل المتشددين في سوريا والتقارب مع إيران.

كما أدرجت الدول الأربع 11 فردا على قوائمها بينهم محمود عزت إبراهيم المرشد العام المؤقت للإخوان المسلمين.

ومن بين أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رجل الدين السعودي سلمان العودة الذي اعتقلته السلطات السعودية في سبتمبر أيلول وراشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة التونسي والمغربي أحمد الريسوني.

وقادت الكويت مساعي الوساطة في أزمة قطر وبذل مسؤولون غربيون جهودا دبلوماسية بينهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لكنها فشلت في إنهاء ما أصبح أسوأ خلاف بين دول الخليج العربية في سنوات.