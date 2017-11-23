عدن .. ضحايا في اشتباكات بين مسلحين في مديرية المنصورة

يمنات – صنعاء

تسببت اشتباكات نشبت الخميس 23 نوفمبر/تشرين ثان 2017، في مديرية المنصورة بمحافظة عدن، جنوب البلاد، في مقتل شخص و اصابة أخر.

و نشبت الاشتباكات على خلفية خلاف على تأجير مجمع لوكندات بحي القاهرة بين مسلحين يتبعون مستثمر اجر المجمع الواقع في موقع حكومي و مسلحين يسيطرون على الموقع.

و استخدمت في الاشتباكات أسلحة رشاشة و قنابل يدوية، ما أثار حالة من الرعب في أوساط سكان حي القاهرة و المارة جوار الموقع.

و أدت الاشتباكات إلى تصاعد أعمدة دخان من الموقع محل النزاع الذي قطعت الطرقات التي تمر حوله.

و تفيد مصادر صحفية ان القتيل يدعى “ماهر بجاش” دون أن يتضح ما اذا كان المسلحين المشاركين في الاشتباكات عسكريين أو من المدنيين.

و تشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا مريعا و انتشار مخيفا للمليشيات المسلحة.

المصدر: عدن الغد ، يمنات

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