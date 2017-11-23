ايرادات ميناء عدن تستطيع ان تغطي مرتبات جميع موظفي القطاعات المدنية..

يمنات

فتحي بن لزرق

ثمة معلومة قد لايعرفها كثيرون وهي ان ايرادات ميناء عدن تغطي مرتبات موظفي القطاعات المدنية كاملة – صحة – تربية وتعليم – جامعات وكل موظفي الوزارات الحكومية الأخرى باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية .

سلوا موظفي هذه القطاعات هل توقفت مرتباتكم شهر واحد ؟ لم تتوقف وكلهم يستلمون مرتباتهم والفضل بعد الله لخير هذا الميناء العظيم .

تخيلوا ميناء عدن يتولى دفع مرتبات عشرات الآلاف من الموظفين في هذه القطاعات .

يورد الميناء في الأسبوع إلى خزينة البنك المركزي اليمني بعدن مئات الملايين من الريالات بل انه أخر مصدر للعملة الصعبة .

هذا أمر يعرفه ابسط موظف بالميناء أو البنك المركزي اليمني بعدن .

تخيلوا ان الميناء يستعيد دوره؟ ما الذي سيحدث ؟

يدفع الميناء وويوفر رواتب كل هذه القطاعات وهو يعمل في حده الأدنى وبقدرة لاتتجاوز10% من قدرته الكليّة.

تخيلوا ان هذا الميناء عمل بكل طاقته .. اجزم انه سيدفع رواتب كل موظفي اليمن من اقصاها إلى اقصاها.

من يحاول خنق الميناء وتعطيله ذكي وفاهم اللعبة بشكل جيد ويعرف ان تحليق الميناء عاليا يعني انتهاء عبارات الشكر وانتهاء زمن “الأدوات الرخيصة” وسيادة القرار الوطني الحقيقي .

ميناء عدن جوهرة ثمينة إذا احسن استخدامها لن نحتاج مخلوق.

من يعي؟



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