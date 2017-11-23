سوريا الاسد ترسم اليوم مستقبل المنطقة في “سيوتشي” الروسية وسعودية بن سلمان تغرق اليوم في مجاري الامطار والاوحال وفي “تريث “سعد الحريري في بيروت

يمنات

محمد المقالح

موتمر مدينة سيوتشي الروسية ( 3+1)يرسم مستقبل سورية والمنطقة العربية -ما بعد داعش-دون مشاركة اي رئيس عربي للاسف.

الرئيس السوري بشار الاسد وحده من عقد مباحثاته مع الروسي بوتين قبل يوم واحد من قمة اليوم بين قادة روسيا وتركيا وايران اما بقية الجكام العرب فمربوطين الى ذيل السعودية في مذبلة التاريخ حيث تتلقى الصفاعات تلو الصفاعات في كل الازمات والحروب التي فجرتها ضد بقية العرب وعلى جيرانها تحديدا واخر الصفاعات وليس اخيرها ما تلقاه الولد محمد بن سلمان اليوم على لسان حليف السعودية العتيد وربما الوحيد حين اعلن سعد الحريري في عيد استقلال لبنان انه “يتريث” في تقديم استقالته وهو اعلان صريح انه لم يستقل بالرياض بل اجبر على الاستقالة ويا لها من فضيحة يا من يسميه السعوديون بالدب الداشر ويامن يهين كيانه السياسي باعمال صبيانية غير مسبوقة عله بها يحكم المهلكة الشائخة برضى الصهاينة وطز برضى شعبه في نجد والحجاز وحتى طز باسرته السعودية وبابناء عمومته السعوديين في السجون ومن تبقى خارجها !

والخلاصة صمود سورية وجيشها وقائدها الاسد في وجه اكبر موامرة عرفها التاريخ المعاصر ضد بلد حر ومستقل هو الذي اتى بروسيا الى سوريا وقبلها بقية الحلفاء كحزب الله والجمهورية الاسلامية لدعم دمشق ومركز الممانعة مع العدو اولا.

سوريا مع روسيا وايران وحزب الله هو الذى اتى بتركيا الى سيوتشي وبهولاء مجتمعين يتقرر اليوم في سوتشي مستقبل سوريا الموحدة والمقاومة وبقية المنطقة العربية دون حضور امريكا والغرب الاستعماري وان بموافتهم الضمنية وعلى مضض ومكره اخاك لا بطل .

اما التمثيل العربي في سوتشي وفي هذا المستقبل فقد مثلته سوريا ودماء جيشها وشعبها وحضور رئيسها القائد بشار بنفسه وبلحمه ودمه وقامته الفارعة الى سيوتشي الروسسية وكان لقائهما في سوتشي الاولى قبل يوم من سيوتسي الثانية هو الاهم والممهد للقاء قمة الثلاثة الزعماء +بشار الاسد الغائب الحاضر في كل قمم العالم اليوم .

وهل هناك افضل من يمثل العروبية اليوم اكثر من الرئيس بشار الاسد والسيد حسن نصر الله اما بقية العرب فاعرابا واجدر ان لا يحضروا سوتشي او يعرفوا حدود ما انزلته سيوتشي اليوم من رؤية يتم رسمها لسوريا الموحدة وللمنطقة والعالم انطلاقا من دمشق وبيروت وصنعاء وبغداد دون ان ننسى الجوار الاسلامي من طهران الى انقرة .

نعم هناك مشهد جديد وكبير اليوم في سوتشي وهناك قشل مريع في الرياض ولمؤتمر المعارضة السورية في الرياض اي ان الرياض مكانها الرياض وربما الدرعية وليس سويتشي واقرب اليها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية رية رية رية عفوا السعودية ويا لها من -عدم مصادفة- حين يعقد هذا المؤتمر الاضحوكة اليوم في الرياض بينما يعقد الكبار وراسموا مستقبل السعودية والاقليم بكامله في سوتشي .

ولو كان للرياض ولبقية عواصم عربان الخليج شيء من الكرامة بعد نجاح قمة سويتشي وفشل مؤتمر فايز حجاب في الرياض لتم تعليق محمد بن سلمان على اقرب عمود كهربائي في شارع الملز بالرياض.

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