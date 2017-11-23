التحالف السعودي يحدد موعد فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة

يمنات – صنعاء

أعلن التحالف السعودي رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

و قال بيان صادر عن التحالف إن قيادة التحالف قررت إعادة فتح ميناء الحديدة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة، و فتح مطار صنعاء لاستقبال طائرات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية و الإنسانية.

و أشار البيان إلى أن قرار رفع الحظر يبدأ سريانه اعتباراً من الساعة (00ر12) من يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و يأتي اعلان التحالف بعد ضغوطات مارستها الأمم المتحدة، و شن منظمات دولية حملة ضد السعودية و التحالف، و اتهامها بممارسة سياسة العقاب الجماعي و تجويع الشعب اليمني، و تركه يموت جوعا.

و استأنف مطار صنعاء، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين ثان 2017، استقبال الرحلات الجوية الإنسانية، حيث استقبل طائرة تحمل مواد اغاثية تابعة للصليب الأحمر.

و كان التحالف قصف منظومة الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء، و شدد الحصار على المنافذ اليمنية.

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