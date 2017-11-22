خلافات محافظ أبين ووزير داخلية حكومة هادي تدفع بالأول للاستقالة

يمنات – صنعاء – خاص

قالت مصادر صحفية إن محافظ أبين أبو بكر حسين سالم، قدم استقالته من منصبه، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و ارجع موقع “العربي” اسباب تقديم المحافظ استقالته لعدم تقدير وزير داخلية حكومة هادي، حسين عرب، السلطة المحلية و تجاوزها.

و نقل الموقع عن المحافظ أبو بكر حسين، أن سبب تقديمه استقالته من منصبه، عدم قبول المذكرة التي رفع بها لوزير الداخلية حسين عرب، و التي رشّح فيها العقيد الخضر النوب، مديراً عاماً لأمن محافظة أبين.

و اعتبر حسين، أن رفض العمل بما جاء في مذكرته التي تم تجاهلها و إهمالها من قبل وزير الداخلية، يجسّد مدى عدم التعاون و التقدير للسلطة المحلية التي هي أدرى بمصلحة المحافظة التي تديرها.

و أكّد أن هذا الموقف هو ما دفعه إلى تقديم إعتذاره لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، عن استمراره في منصبه كمحافظ لأبين.

من جانبه نفى مدير عام مكتب الاعلام بمحافظة أبين، ياسر باعزب، استقالة المحافظ. مؤكدا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة.

و حسب “عدن الغد” أعتبر أن المحافظ، ابو بكر حسين قبل التحدي و قاد زمام الامور في محافظة ابين في وضع استثنائي وصعب.

و دعا باعزب وسائل الاعلام لتحري الدقة و المصداقية في نقل المعلومات وعدم الانجرار خلف الشائعات المقرضة التي تستهدف الرموز والقيادات الوطنية .

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