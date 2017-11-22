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القوات الاماراتية تمنع سفينة من خط الصين افراغ حمولتها يف ميناء عدن ونقابة الميناء تحتج ومراقبون يكشفون السبب

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يمنات – صنعاء – خاص

منعت القوات الاماراتية المتمركزة في ميناء عدن، جنوب البلاد، سفينة على متنها “3” ألاف حاوية من تفريغ حمولتها يف ميناء عدن.

و تتبع السفينة التي تم منعها قبل يومين من التفريع خط الصين أحد خطوط الملاحة العالمية، و توقف نشاطه منذ حوالي “3” سنوات إلى ميناء عدن.

و تبرر القوات الاماراتية هذا الاجراء بأنه يأتي يأتي تنفيذ لقرار التحالف السعودي باغلاق المنافذ اليمنية، و هو ما يؤكد ما ذهبت اليه نقابات عمالية في الميناء بأن التحالف لم يرفع الحظر عن ميناء عدن.

إلى ذلك نظمت نقابة عمال ميناء عدن، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين ثان 2017 وقفة احتجاجية تنديدا بتدخلات القوات الاماراتية في الميناء، و سعيها لتعطيل نشاط الميناء. معبرين عن رفضهم منع القوات الاماراتية السفينة منع تفريغ حمولتها.

و رفع المحتجون لافتات تندد بما اقدمت عليه القوات الاماراتية. منوهين إلى أن ذلك يلحق ضرر بسمعة ميناء عدن و توجه لتدميره.

و يرى مراقبون أن القوات الاماراتية بمنع السفينة من تفريغ حمولتها تسعى لاجبارها على التوجه إلى ميناء جبل علي بدبي، و تفريغ حمولتها هناك، و من ثم نقلها من هناك.

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