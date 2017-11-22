حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الخميس 23 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

– لا تزال مرتفعات محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب) تتأثر بالكتلة الهوائية الباردة.

– درجات الحرارة الصغرى أقل من معدلاتها السنوية اجمالا مع ارتفاع طفيف و تدريجي لدرجات الحرارة خلال اليومين القادمين.

و نبه المركز الوطني للأرصاد الجوي قاطني المرتفعات المذكورة من الاجواء الباردة خاصة كبار السن و الاطفال و العاملين أثناء الليل و الصباح الباكر بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة خاصة أثناء الليل و الصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، إب، الضالع).

– تكون الشابورة المائية أو الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية.

– تتكون قطع من السحب المنخفضة أثناء النهار على أجزاء من تلك المرتفعات.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي و الشرقي، تتراوح سرعتها بين (8 – 15) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة تميل إلى البرودة أثناء الصباح.

– تكون سحب منخفضة أثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة من 10 الى 20 عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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