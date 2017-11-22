الحريري يلتقي برئيس لبنان ويعلن تعليق استقالته

يمنات

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأربعاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه تجاوب مع مطلب الرئيس ميشال عون بالتريث في تقديم الاستقالة.

وأوضح الحريري، في كلمة مذاعة تلفزيونيا: “عرضت اليوم استقالتي على الرئيس عون وطلب التريث والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور فأبديت تجاوبا”.

رئيس الوزراء اللبناني تابع: “وطننا الحبيب يحتاج لجهود استثنائية لتحصينه في مواجهة المخاطر والتحديات”، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالنأي بالنفس عن الحروب والصراعات الخارجية وكل ما يسيء للاستقرار الداخلي والعلاقات الأخوية مع الأشقاء العرب.

ووصل الحريري إلى لبنان، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ إعلان استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، في خطاب متلفز من العاصمة السعودية الرياض، بسبب ما أسماه “تحريض إيران وحزب الله على الفتنة في المنطقة”.