المتحدث الرسمي لمجلس تنسيق نقابات شركة النفط يشكر النقابات المتضامنة مع بيان المجلس المطالبة بالحفاظ على شركة النفط وابعادها عن المحاصصة والمماحكات السياسية

يمنات – صنعاء – خاص

شكر المتحدث الرسمي باسم مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط اليمنية، محمد الحمزي، اليوم الاربعاء 22 نوفمبر/تشرين ثان 2017، النقابات المتضامنة مع بيان مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط اليمنية المطالبة بالحفاظ على شركة النفط وابعادها عن المحاصصة والمماحكات السياسية.

و عبر محمد الحمزي، باسمه واسم قيادة المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط اليمنية وكل العاملين، عن شكره وامتنانه، عقب تضامن بعض النقابات، مع بيان المجلس المطالبة بحقوقها المشروعة والقانونية و الحفاظ على شركة النفط كمرفق اقتصادي هام.

و قال الحمزي، “نشكر لكل من تضامن مع المجلس واصدر البيانات التضامنية، من اجل التجاوب مع المطالب ولكي تساهم في حلول الشركة ولو بشكل جزئي في الازمات التي تعاني منها البلد اقتصاديا وازمة العملة الوطنية وانهيارها وكذا اهم قضية وهي قضية الراتب وانقطاع صرفه”

و أكد الحمزي، مساهمة النقابة في وضع رؤية واقعية ومنطقية للحفاظ على مؤسسات الدولة الايراداية لدفع جزء من مرتبات موظفي الدولة.

وأكد ان المجلس لن يكوت بعيداً عن معاناة وقضايا جميع القطاعات وسنتعامل معها بجدية و وستضغط على الجهات المعنية للتجاوب مع المطالب الحقوقية ومطالب صرف الراتب والحفاظ على المؤسسات وابعادها عن المحاصصة والمماحكات السياسية للاحزاب والجماعات .

واعلن كلاً من الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن بصنعاء وتعز، ونقابات العاملين في شركات الحراسة الامنية الخاصة ، و نقابة موظفي صندوق الرعاية الاجتماعية، ونقابة عمال وموظفي، ونقابة زارة الصحة، ونقابة هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، ونقابة التعليم الفني والتدريب المهني ، تضامنها الكامل مع بيان مجلس التنسيق للجان النقابية بشركة النفط اليمنية.