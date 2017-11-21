الرئيس السوداني يكشف عن خطط عسكرية لغزو الخليج

يمنات – صنعاء

قال الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير، إنه اطلع شخصيا على خطط عسكرية لغزو منطقة الخليج.

وكشف البشير لبرنامج “قصارى القول” على قناة روسيا اليوم، تفاصيل غير مسبوقة حول كيفية إعداد البنتاغون تلك الخطط في الثمانينيات، لكونه ضابطا في القوات المسلحة السودانية وتلقى تدريباته في الولايات المتحدة إبّان حقبة الرئيس السوداني السابق جعفر نميري.

وأكد البشير أن “الأمريكيين كانوا ينتظرون الفرصة لاحتلال المنطقة وقد وفرها لهم صدام حسين”.

ويزور الرئيس السوداني عمر البشير روسيا بعد غد الخميس، لمدة يومين، وذلك وفق بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر.

وقال الخضر: “يبدأ الرئيس البشير زيارة رسمية إلى روسيا يوم الخميس 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأوضح الخضر أن البشير سيجري مباحثات مع بوتين في مدينة سوتشي الروسية، تتناول العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية العسكرية.

وأشار إلى أن البشير سيلتقي رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف لبحث سبل تطوير العلاقات والتعاون في عدد من المجالات.