سعد الحريري يصل إلى القاهرة لمقابلة السيسي

يمنات – متابعات

صرحت مصادر بمطار القاهرة الدولي، لوكالة “رويترز”، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، وصل إلى العاصمة المصرية مساء اليوم الثلاثاء، لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المصادر لـ”رويترز” أن الحريري، توجه في موكب إلى مقر رئاسة الجمهورية للقاء السيسي.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت أمس الإثنين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل، اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، جاء اللقاء من أجل مناقشة التطورات في المنطقة والأوضاع التي يعيشها لبنان في الوقت الحالي.

يذكر أن الحريري أعلن الاستقالة من منصبه، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أثناء زيارته للسعودية، ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض.

ومن المتوقع أن يعود الحريري إلى لبنان، غدا الأربعاء.