غياب نجمين في تشكيلة ريال مدريد ضد مضيفه أبويل نيقوسيا

يمنات – متابعات

يخوض ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (22:45) بتوقيت موسكو، لقاء هاما ضد أبويل نيقوسيا القبرصي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخلت التشكيلة الأساسية، التي اختارها الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، لمواجهة مضيفه القبرصي، من اسم قائده وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس المصاب، وإيسكو:

13- كيكو كاسيا

2-دانييل كارفاحال

5- الفرنسي رافائيل فاران

6- ناتشو فرنانديز

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- الألماني توني كروس

9- الفرنسي كريم بنزيما

10- الكرواتي لوكا مودريتش

12- البرازيلي مارسيلو

17- لوكاس فاسكيس

20- أسينسيو.

في المقابل، سيبدأ جيورجوس دونيس، مدرب أبويل نيقوسيا، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه الملكي:

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الملكي على ضيفه أبويل نيقوسيا بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوارهما في الطولة، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ويحتل ريال مدريد مركز الوصافة في المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر توتنهام، الذي يحل بدوره على بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب المركز الثالث، برصيد نقطتين فقط.

بينما يشغل أبويل نيقوسيا المركز الرابع الأخير، برصيد نقطتين أيضا.