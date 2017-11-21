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احمد بن دغر

صحفيون وناشطون يدافعون عن “ابن دغر” وحكومته يتقاضون آلاف الدولارات “أسماء”

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يمنات – صنعاء

قالت مصادر صحفية ان رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، منح صحفيين و ناشطين مبالغ مالية بالعملة الصعبة، لقاء الدفاع عنه و استخدامهم في مهاجمة خصومه.

و لفتت المصادر إلى أن تعيين هؤلاء في المناصب التي يشغلونها حاليا تم بتوجيهات من “ابن دغر”، رغم عدم اهليتهم لشغل تلك المناصب. لافتة إلى أن بعضهم يتقاضى أكثر من راتب و لأكثر من وظيفة.

و من الأسماء التي تم الاشارة اليها، حسب المصادر:

* الصحفي أنيس منصور حميده ناشر و رئيس تحرير موقع “هنا عدن” و الذي عينه “ابن دغر” مساعد ملحق اعلامي بسفارة اليمن بالرياض و يتقاضى مبلغ “5” ألف دولار إلى جانب “3” ألف دولار بدل سكن و تأمين صحي، عوضا عن تقاضيه مرتب شهري من رئاسة الوزراء بالرياض يصل إلى “3” ألف دولار و راتب آخر “6” ألف دولار من رئاسة الجمهورية ضمن قائمة أعضاء مؤتمر الرياض، لمن هم بدون وظائف، فضلا عن راتبه كموظف في وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

* الصحفي فؤاد الحذيفي، عين مؤخرا وزيرا مفوضا بسفارة اليمن بتركيا، و يتقاضى راتب “6” ألف دولار، اضافة إلى “4” ألف دولار بدل سكن و تأمين صحي، و يتقاضى أيضا “4” آلاف دولار كراتب من رئاسة الوزراء بصفته عضو بالهيئة الاستشارية لمؤتمر الرياض.

* الناشط علي الشريف، عين مؤخرا وزير مفوض في سفارتنا بالمغرب، براتب “6” آلاف دولار و “4” ألاف دولار مقابل تأمين صحي و بدل سكن، عوضا عن تقاضيه “4” آلاف دولار من رئاسة الوزراء باعتباره عضو هيئة استشارية لمؤتمر الرياض.

* الدكتورة جهاد الجفري، عينت مؤخرا وزيرة مفوضة بسفارتنا في ايطاليا، براتب “6” ألف دولار و “6” ألف دولار بدل سكن و تأمين صحي، إلى جانب “4” آلاف دولار راتب من رئاسة الوزراء.

المصدر: الرصيف برس

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