روسيا: المرحلة النشطة من العملية العسكرية في سوريا تشارف على الانتهاء

يمنات – وكالات

أعلن رئيس الاركان الروسي فاليري غيراسيموف، ان “المرحلة النشطة من العملية العسكرية” في سوريا حيث تتدخل القوات الروسية لدعم نظام بشار الاسد “تشارف على الانتهاء”.

وقال غيراسيموف ان “المرحلة النشطة من العملية العسكرية في سوريا تشارف على الانتهاء. مع ان هناك سلسلة من المشاكل لكن هذه المرحلة تقترب من نهايتها المنطقية”، بحسب ما نقلت عنه وكالات انباء روسية خلال اجتماع في سوتشي (جنوب غرب) مع نظيريه الايراني والتركي وذلك عشية قمة بين رؤساء هذه الدول الثلاث.

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