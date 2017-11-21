الرئيسة / أخبار عاجلة / ناطق انصار الله محمد عبد السلام: ليس لعدوان همجي موغل في الوحشية والعدوانية أي قانون يحميه من صواريخنا الدفاعية والميدان كفيل بالرد.

ناطق انصار الله محمد عبد السلام: ليس لعدوان همجي موغل في الوحشية والعدوانية أي قانون يحميه من صواريخنا الدفاعية والميدان كفيل بالرد.

39 دقيقة من الآن أخبار عاجلة 3 من المشاهدات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com