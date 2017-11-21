تعزيزات سعودية إلى المهرة وقوات محلية تنتشر في منفذين حدوديين مع سلطنة عُمان

يمنات – صنعاء

كشف مسؤول محلي في محافظة المهرة، شرق البلاد، عن دفع التحالف السعودي بتعزيزات عسكرية و أمنية إلى المحافظة المهرة، الاثنين 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و حسب المسئول المحلي، فإن التعزيزات هدفها تعزيز الأمن و مكافحة عمليات التهريب التي تتم عبر المحافظة.

و أوضح أن التعزيزات وصلت إلى مدينة الغيظة عاصمة المحافظة. لافتا إلى أن قيادة القوات السعودية أشرفت على هذه التعزيزات، و التي وصلت من محافظة حضرموت المجاورة.

و بحسب المسئول تتكون التعزيزات من سيارات دفع رباعي و معدات عسكرية مختلفة. و جاءت عقب لقاء جمع محافظ المهرة الشيخ محمد كده، الأحد الماضي، مع قيادة القوات المشتركة لـ”التحالف” في السعودية.

و كانت القوات الموالية للتحالف السعودي التابعة لحكومة هادي قد دفعت الأربعاء الماضي، بقوات عسكرية إلى منفذي “صرفيت”، و “شحن” الواقعين بمحافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عُمان، في اطار ما سمته بتعزيز الحماية و مكافحة التهريب.

و كان “هادي” استقبل في 7 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، محافظ المهرة، محمد كده؛ في مقر اقامته بالرياض.

المصدر: وكالة الاناضول

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