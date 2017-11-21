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العفو الدولية: أصبحت احتمالات المجاعة في اليمن حقيقة واقعة بسبب القيود الجديدة التي فرضها التحالف وهي عقاب جماعي على المدنيين اليمنين.

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