الرئيسة / أخبار عاجلة / العفو الدولية: أصبحت احتمالات المجاعة في اليمن حقيقة واقعة بسبب القيود الجديدة التي فرضها التحالف وهي عقاب جماعي على المدنيين اليمنين.
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