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العفو الدولية: التدابير التخفيفية التي أعلنها التحالف السعودي كفتح ميناء عدن فهي غير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.

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