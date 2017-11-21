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العفو الدولية: منع التحالف السعودي 29 سفينة تحمل إمدادات ضرورية من الوصول الى ميناء الحديدة منذ اعلانه اغلاق المنافذ اليمنية.

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