الأمم المتحدة: يجب رفع الحصار عن اليمن فورا لتجنب حدوث كارثة إنسانية

يمنات

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن الإغلاق المفروض على الموانئ اليمنية من قبل التحالف السعودي والذي دخل يومه الخامس عشر، مازال يفاقم الأزمة الإنسانية في ظل نفاد الغذاء والوقود والإمدادات الطبية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن أسعار الوقود والغذاء آخذة في الارتفاع نتيجة هذا الوضع.

وأضاف أن تعطل استيراد المواد الرئيسية يدفع ما لا يقل عن 7 ملايين شخص، أي ثلث عدد السكان، إلى المجاعة.

وقبل اربعة ايام وجه الامين العام للامم المتحدة رسالة الى السعوديين يطالب فيها بفتح جميع الموانىء اليمنية فورا. غير ان السعوديون لم يستجيبوا.

ويندر وجود الوقود مع مرور كل يوم، بما يعرقل نقل السلع مثل الغذاء والماء، واستخدام المولدات لضخ المياه ودعم توفير الطاقة للمستشفيات ومحطات الصرف الصحي.

كما تأثرت عملية طحن الدقيق، ليبقى مخزون القمح بدون طحن بما ساهم في زيادة أسعار الغذاء. ومن المتوقع أن ينفد مخزون الحبوب خلال ثلاثة أشهر.

وأعرب فرحان حق عن القلق البالغ لعدم قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى صنعاء التي تعد منفذا لأكبر عدد من سكان اليمن المحتاجين للمساعدة.

وشدد العاملون في المجال الإنساني على ضرورة فتح ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء على الفور لتجنب حدوث كارثة إنسانية في اليمن.

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