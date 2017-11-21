لماذا حاشد ..!

يمنات

مصطفى المغربي

لماذا القاضي النائب أحمد حاشد هاشم

لو كان جميع مسؤولي وبرلماني اليمن كهذا الرجل لكانت اليمن بخير منذ عقود ولن تصل الى ما وصلت اليه اليوم



فقد أثبت النائب حاشد أنه صوت كل يمني حر..

فمن كحاشد ليدافع دومآ وبشجاعة عن الآم الغالبية السوداء من اليمنين الذين يعيشون الفقر والحاجة ..!!؟؟

اليوم لايستطيع آحدآ النكران بأن هذا الرجل هو الضمير الحي المتبقي الذي ضل مدافعآ عن حالة الفقر والبؤس والمرض التي حلت بغالبية اليمنين ..

لماذا تحارب القوى الجديدة في صنعاء هذا الرجل بكل ما أوتيت من قوة ..!!؟؟

هل لانه نموذج مخيف ويستحيل أن يستنسخوا منه نسخآ عديدة ..!!؟؟

أم لآن هذه القوى تدعي المثالية والتعصب للشعب والشارع فقط قولآ لافعلآ وأصبح نموذج “حاشد” الفريد والأوحد خطرآ عليها ويهدد مستقبلها كونه يعريها أمام الرأي العام ..!!؟؟



ياهؤلاء النائب أحمد سيف حاشد نموذج أوحد أحق أن يحترم وأن يدعم من قبلكم لا أن يقمع ويقهر ويبطش به وثقوا انكم بقهركم وقمعكم له تقمعون وتقهرون وتبطشون بالسواد الآعظم من هذا الشعب الصابر المظلوم والمغلوب على آمره.

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