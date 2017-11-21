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قطر: أفعال السعودية والإمارات في اليمن لا تخدم الأهداف التي شكل من أجلها التحالف

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يمنات – وكالات

انتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017، ما أسماها “أفعال السعودية والإمارات في اليمن”، وأكد أنها لا تخدم الأهداف، التي شكل من أجلها “التحالف السعودي”.

 و قال آل ثاني، خلال ندوة في مركز “ناشيونال إنترست” بالعاصمة الأمريكية واشنطن: “أفعال السعودية والإمارات في اليمن لا تخدم الهدف، الذي تدخل لأجله التحالف”، في إشارة إلى تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية في هذا البلد بسبب استمرار النزاع والحصار.

و أضاف: “ما يجري في المنطقة، وفي اليمن يتم بتنسيق تام بين السعوديين والإماراتيين”.

و كانت أربع دول عربية هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين أعلنت “مقاطعة دبلوماسية” للدوحة، مستمرة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي، متهمة قطر بدعم التنظيمات الإرهابية.

ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن “الحصار المفروض عليها يهدف لفرض الوصاية على قرارها الوطني”.

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