قطر: أفعال السعودية والإمارات في اليمن لا تخدم الأهداف التي شكل من أجلها التحالف

يمنات – وكالات
انتقد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017، ما أسماها “أفعال السعودية والإمارات في اليمن”، وأكد أنها لا تخدم الأهداف، التي شكل من أجلها “التحالف السعودي”.
و أضاف: “ما يجري في المنطقة، وفي اليمن يتم بتنسيق تام بين السعوديين والإماراتيين”.
و كانت أربع دول عربية هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين أعلنت “مقاطعة دبلوماسية” للدوحة، مستمرة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي، متهمة قطر بدعم التنظيمات الإرهابية.
ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن “الحصار المفروض عليها يهدف لفرض الوصاية على قرارها الوطني”.
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