حركة 20 مايو تدين الإعتداءات المتكررة التي تطال النائب حاشد وتؤكد تضامنها مع الاحتجاجات السلمية وتُحمل سلطة صنعاء مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الممارسات القمعية

يمنات – صنعاء – خاص

دانت حركة 20 مايو الإعتداءات المتكررة التي طالت وتطال رئيس حركة 20 مايو النائب أحمد سيف حاشد من قبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والمليشيات التي تحتفظ بسلطاتها خارج الأجهزة الرسمية، فضلا عن تحكمها وإدارتها لأجهزة الأمن بشتى مسمياتها.

و رفضت الحركة في بيان لها، الاثنين 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017 ،ماتقوم به سلطة الأمر الواقع في صنعاء بعيدا عن القانون والدستور والمواطنه، واستسهالها لما تقوم به من قمع وانتهاكات يومية ضد المواطنين لمجرد احتجاجهم ومطالبتهم بحقوقهم الملحة والمشروعة..

و اشارات الى إن الإعتداءات المتكررة التي طالت وتطال رئيس حركة 20 مايو النائب أحمد سيف حاشد وافراد اسرته، وسبق أن طالت قيادات وأعضاء الحركة اختطافا وتعذيبا واعتقالا وتعديا، كان آخرها محاولة اعتقال مروان الحاج مرافق رئيس الحركة دون جريمة أو شبهة، بل لإيجاد مبررا للاعتداء على رئيس الحركة وربما اعتقاله أو قتله في حرم مجلس النواب، وهو ما يعكس فضاضة وازدراء تلك السلطات والمليشيات بالقانون والدستور والحقوق والإجراءات التي ينظمها القانون المختص..

و أكدت ان كل كل ذلك يتم في ظل عجز هيئة رئاسة مجلس النواب من اتخاذ أي موقف عملي لإيقاف تلك التدخلات والانتهاكات التي تطال حرم المجلس وتنتهك حقوق أعضائه.

و تابعت الحركة، “عندما يصل الحال إلى التأثير على سير العدالة، والتدخل في شؤون القضاء، وعدم القدرة على إحالة المجرمين والمنتهكين لحقوق المواطنين إلى العدالة، ويصل التضييق حد عدم قدرة نائب في البرلمان أن يؤدي مهامه النيابية أو حتى يمارس حياته الطبيعية، واعتكافه في منزله في ظل سلبية المجلس حيال تلك الانتهاكات المتكررة، وعدم قدرة المجلس أن يمارس دوره الرقابي على الأجهزة التنفيذيه، وعدم قدرته على متابعة تنفيذ توصياته، نكون أمام واقع سيء، ومجلس ديكوري يستخدم لما هو أسوأ.. مجلس يفتقد للإرادة والفعل والشرعية التي يحتاجها الشعب؛ ومحكوم بسلطة مليشيات تعمل بفضاضة وعيفطه بعيدا عن الدستور والقانون”..

ولفتت الى إن ما يحدث من تضييق للنائب حاشد يرجع في معظمه على خلفية دوره ونضاله في مكافحة الفساد بالإضافة إلى دوره الحقوقي والسياسي ورئاسته لحركة معارضة سلمية في العاصمة صنعاء تناهض حكم المليشيات، وفي نفس الوقت تناهض العدوان بمختلف مسمياته وصوره.

و أكدت الحركة إن ما يزعج سلطة الأمر الواقع في صنعاء ومليشياتها الدور الوطني الكبير الذي بات يضطلع به النائب حاشد في الدفاع عن سيادة البلد وحقوق المواطنين وكرامتهم، ووقوفه في وجه كل المؤامرات الخيانية التي تستهدف اليمن أرضا وانسانا وجغرافيا ووطن.. فضلا عن مناهضته للفساد ونهب المال العام ومصادرة الحقوق والحريات العامة..

و حملت الحركة، المليشيات وسلطة الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية الكاملة عمّا يمكن أن تؤول إليه تلك الممارسات القمعية المنفلته والخارجه عن الدستور والقانون.

و حذرت في الوقت نفسه من مغبة التمادي في تلك الممارسات القمعية مع الاحتفاظ بالحق في مقاضاة الجناة والتصعيد إن لزم الأمر.

وأيدت الحركة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالرواتب الشهرية، والرافضة للجرع السعرية، ولقرار تعويم المشتقات النفطية والغاز، والمطالبة باسقاط حكومات أسياد الحرب الفاشلة والفاسدة، وأكدت تضامنها مع المحتجين والمعتقلين وكل من تعرض أو يتعرض لقمع المليشيات وسلطات الأمر الواقع في صنعاء طالما كانت تحت تلك المطالب المشروعه والملحة.

ودعت المنظمات الدولية واتحاد البرلمانيين العرب واتحاد البرلمان الدولي والمنظمات الحقوقية ومنظمات مكافحة الفساد الى القيام بمسؤوليتهم تجاه هذه القضية كما دعت كل احرار اليمن الشرفاء الى تبني موقف جاد وحازم ازاء ما يتعرض له النائب حاشد.

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