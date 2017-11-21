حظك مع الابراج الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني2017.
برج الحمل
مهنياً: تنزعج قليلاً من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن هنالك شخصاً ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب
عاطفياً: إذا واجهت متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور
صحياً: تكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حال صحية ممتازة
برج الثور
مهنياً: طبعك المتقلب لن يسعفك كثيراً في التعاطي مع الزملاء في العمل، عليك تحديد أولوياتك لبلوغ أهدافك
عاطفياً: حاول أن تكون صريحاً جداً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، ولن تنطلي عليه ألاعيبك
صحياً: تبدو على وجهك علامات السعادة وتعيش أفضل حالاتك الصحية التي افتقدتها طويلاً
برج الجوزاء
مهنياً: عامل الوقت قد لا يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى إنهاء كل الأمور العالقة
عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة
صحياً: كن واعياً جداً اليوم لوضعك الصحي لئلا تقع ضحية وعكة مفاجئة
برج السرطان
مهنياً: ثق بقدراتك إلى أقصى الحدود، ولا تكترث لمحاولات الحط من عزيمتك وإحباطك
عاطفياً: تلتقي الشخص الذي تحلم به هذا اليوم، فتشعر بارتياح معه وتمضيان معاً أجمل الأوقات
صحياً: تكرس هذا اليوم لممارسة رياضة الدراجات الهوائية مع مجموعة من الأصدقاء
برج الأسد
مهنياً: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل
عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه
صحياً: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسياً وجسدياً بعد شفائك من مرض عانيته أخيراً
برج العذراء
مهنياً: كل الأعمال تسير كما هو مخطط لها، ويجعل هذا اليوم الأمور أكثر وضوحاً ويحثك على العمل الجدي والوعي
عاطفياً: نظرات الشريك تزعجك، وتدفعك إلى القيام بردّ حاسم لقطع الطريق أمام شكه في جدية علاقتكما
صحياً: لازم البيت إذا شعرت بعوارض الزكام، فالطقس البارد يسهم في تأزيم الوضع
برج الميزان
مهنياً: يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جداً يستغرق إنجازه عدة سنوات
عاطفياً: تسود الرومانسية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك متشنّجاً قليلاً بسبب وضع عاطفي متأزم أو لسرّ أخفيته
صحياً: تلتزم أمام الجميع الإقلاع عن التدخين والبدء بممارسة الرياضة يومياً
برج العقرب
مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية
عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك قد تتخطاها بمساعدة الشريك، وتظهر النتائج سريعاً وتكون راضياً وسعيداً جداً
صحياً: طموحك للتخلص من السمنة الزائدة لن يثنيك عن التوصل إلى الهدف المنشود
برج القوس
مهنياً: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جداً، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك
عاطفياً: نظّم حياتك العاطفية فهي الأساس الحقيقي لمستقبلك ولعدم وقوعك في الوحدة مجدداً
صحياً: لا تقدم على مخاطرة قد تعرّض وضعك الصحي لمشكلات لا تعرف نتائجها
برج الجدي
مهنياً: تحاشَ الإرهاق واستنفاد طاقتك، لا تعرّض سمعتك للأذى ولا سلامتك للخطر، كن حريصاً على أعمالك وانتبه من غدرات الآخرين
عاطفياً: لن تخسر الرهان مع الشريك، تتريث بعض الشيء بانتظار عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو الأفضل
صحياً: الصداع المتكرر في المدة الأخيرة لا يدعو إلى القلق، لكن من الافضل أن تستشير طبيبك
برج الدلو
مهنياً: القمر المكتمل في برجك يضعك أمام خيار مهم ويبث فيك الحماسة والاندفاع، وكن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة
عاطفياً: تكون موضع ثناء في الأيام المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك
صحياً: عليك المبادرة اليوم قبل الغد إلى الاستفادة من عامل الوقت لممارسة هواياتك التي تريحك نفسياً
برج الحوت
مهنياً: لا تدفع الأمور نحو المواجهة المباشرة في العمل، لكن الظروف في مصلحتك في الوقت الحالي
عاطفياً: لا تدع الارتباك يسيطر عليك، لأنّ ذلك يدفعك إلى ارتكاب هفوات وأخطاء قد تكون مكلفة وغير مبرَّرة
صحياً: اتخذ خطوات حاسمة بشأن التقيد بالإرشادات الصحية المطلوب منك تنفيذها
المصدر: عرب حظ
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