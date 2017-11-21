قطر تحث “الدول المقاطعة” على السماح لمواطنيها بحضور المونديال

يمنات – متابعات

دعت قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 الدول الأربع التي تقاطعها دبلوماسيا وتجاريا إلى السماح لمواطنيها بحضور النهائيات.

وأوضح منظم قطري كبير لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة عام 2022، أن بلاده تحث الدول الأربع التي تقاطع قطر دبلوماسيا وتجاريا على السماح لمواطنيها بحضور النهائيات، كما أورد موقع “الجديد”.

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث للصحفيين في الدوحة: “نفصل بين السياسة والرياضة”. وتعتبر اللجنة مسؤولة عن التخطيط وعمليات الإعداد لكأس العالم.

وأضاف الذوادي: “نأمل أن ترى دول الحصار المنطق في هذا الأمر وتسمح لمواطنيها بالمشاركة في هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر”.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وأوقفت حركة النقل مع قطر في حزيران/يونيو.

وقال الذوادي إن الدوحة اضطرت للبحث عن موردين جدد لمواد البناء من أجل مشاريع نهائيات كأس العام منذ بدء الحصار، ولكن التوقيت الزمني لهذه المشاريع لم يتغير.

وأضاف: “تسير خططنا كما هو محدد لها. هناك سلاسل إمداد بديلة والمشاريع مستمرة كما هو مخطط لها وبنفس تكلفتها”.