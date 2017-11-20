قيادي في قوات موالية للامارات بأبين يلوح بالاستقالة بسبب كشف المرتبات

يمنات – صنعاء

لوح قائد قوات التدخل السريع التابعة لقوات الحزام الأمني غير النظامية الموالية للامارات، بمديرية مودية محافظة أبين، جنوب البلاد، بالاستقالة.

و أشار وليد مقيلب أنه سيستقيل في حال لم يتم وضع معالجة سريعة لكشوفات رواتب الأفراد و علاج الجرحى و دعم قواته بالعتاد و الذخيرة. منوها إلى أن استقالته ستكون وفاء لإخوانه الشهداء الذين لم يتم صرف أي مستحقات لأسرهم، و كذا الجرحى الذين لم يتم علاجهم.

و كشف عن وجود تلاعب في كشف الرواتب و تغييره و عدم الاعتماد على الكشف الذي رفعه قبل شهر. مؤكدا أن كشفه يضم الأفراد الملتزمين بالعمل و استبدل بكشف قديم يحتوي على أسماء غير ملتزمة بالعمل. منوها إلى أن هذا الكشف كان قد تم إلغاؤه في وقت سابق.

و لفت إلى عدم امتلاك قواته معدّلات أو بازوكات أو عربات و أن الذخيرة غير كافية.

المصدر: العربي

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