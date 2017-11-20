المستجدات العسكرية في جبهة نهم شرق صنعاء

يمنات – صنعاء – خاص

أفادت مصادر صحفية ان المواجهات في مديرية نهم، شرق محافظة صنعاء، تراجعت حدتها بعد يومين من المواجهات العنيفة.

و شنت القوات الموالية للتحالف السعودي هجمات متزامنة على عدد من المناطق في مديرية نهم، خلال اليومين الماضيين.

و تحدث ناشطون موالون للتحالف السعودي مساء الاثنين 19 نوفمبر/تشرين ثان 2017، عن سيطرة قواتهم على نقيل “ابن غيلان” القريب من مديرية بني حشيش الواقعة في الأطراف الشرقية لأمانة العاصمة صنعاء، و قبلها تحدثوا عن وصول القوات الموالية للتحالف السعودي إلى مديرية أرحب.

و تفيد المعلومات الواردة من مديرية نهم أن القوات الموالية للتحالف السعودي تراجعت الاثنين من عدد من المناطق الجبلية الواقعة إلى جنوب منطقة المديد، مركز مديرية نهم.

و أشارت أن مواجهات عنيفة دارت في تلك المناطق منذ فجر الاثنين استمرت بوتيرة متصاعدة حتى العصر.

و تفيد مصادر محلية ان أنصار الله و الجيش المساند لهم دفعوا بتعزيزات خلال اليومين الماضيين إلى مناطق المواجهات، خاصة المناطق الواقعة باتجاه ضبوعة و أطراف مديرية أرحب.

و حسب المصادر، تشهد مناطق جبل السفينة و الحول و المدفون و القتب اشتباكات متقطعة منذ مغرب الاثنين، بعد توقفها ظهرا. منوهة إلى تبادل الطرفين قصفا مكثفا بقذائف المدفعية و الدبابات.

و كانت القوات الموالية للتحالف السعودي تمكنت خلال اليومين الماضيين من تحقيق تقدم في جبال الحمراء الواقعة جنوب منطقة المديد، غير أنها تراجعت عصر الاثنين بعد معارك عنيفة استمرت قرابة “12” ساعة.

و تفيد معلومات أن مواجهات عنيفة اندلعت قبل أكثر من ساعة من كتابة الخبر باتجاه منطقة “ضبوعة”.

و يقود الجنرال علي محسن نائب هادي المعارك في جبهة نهم، و يتداول ناشطون موالون للتحالف صور له في جبال نهم معقدة التضاريس التي تسيطر عليها قواته.

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