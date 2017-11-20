حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و جافة تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح على أجزاء من المناطق المرتفعة لمحافظات (لحج، البيضاء، ذمار، الضالع، إب، صنعاء، عمران، صعدة).
– لا يستبعد حدوث الصقيع.
– يتوقع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال الايام القادمة.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار على أجزاء من المرتفعات الغربية، نتيجة تشكل قطع متفرقة من السحب خلال فترة ما بعد الظهر.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء غائمة جزئيا.
– أمطار خفيفة متفرقة متوقعة.
– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (15 – 20) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية السرعة، تتراوح سرعتها بين (17 – 27) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة و جافة تميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح الباكر.
– الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية
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