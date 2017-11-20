حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و جافة تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح على أجزاء من المناطق المرتفعة لمحافظات (لحج، البيضاء، ذمار، الضالع، إب، صنعاء، عمران، صعدة).

– لا يستبعد حدوث الصقيع.

– يتوقع ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال الايام القادمة.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار على أجزاء من المرتفعات الغربية، نتيجة تشكل قطع متفرقة من السحب خلال فترة ما بعد الظهر.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء غائمة جزئيا.

– أمطار خفيفة متفرقة متوقعة.

– الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (15 – 20) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية السرعة، تتراوح سرعتها بين (17 – 27) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و جافة تميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح الباكر.

– الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

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