اغتصاب جماعي لـ “امرأة” أمام زوجها بقوة السلاح

يمنات – متابعات

هزت جريمة اغتصاب جماعي بقوة السلاح لاحد النساء أمام زوجها وتصوير جريمتهم، المجتمع الليبي والعربي ، في مدينة سرت شمالي ليبيا.

ونظراً للصدمة العنيفة التي خلفتها هذه الجريمة المرعبة والسقوط الاخلاقي لبعض الشواذ والعصابات من المليشيات الليبية ، سارعت قوات “البنيان المرصوص” الليبية الى اجراءتحقيق، وقالت “الكتيبة 166″، في قوات “البنيان المرصوص”، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية على صفحتها بموقع “فيسبوك” إنها داهمت منطقة جارف، واعتقلت مطلوبين بقضية اغتصاب جماعي لامرأة، وتصويرها أمام زوجها داخل المنزل. بحسب موقع “إرم نيوز”.

وأشارت الكتيبة، أن المعتقلين اغتصبوا الضحية، وسلبوها بعض المصوغات الذهبية، وطلبوا من زوجها مبلغ 35 ألف دينار مقابل عدم نشر الفيديو.