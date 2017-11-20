جراح روسي ينجح في زراعة رأس بشري على جثة

يمنات – متابعات

نجح علماء في زراعة رأس على جثة، و باتوا على استعداد لتنفيذ العملية على شخص حي.

وعد بذلك الجراح الروسي المشهور سيرجيو كانافيرو، الذي اكتسب شهرته بفضل مطالبته بإجراء عملية زرع رأس لإنسان.

و يشير كانافيرو إلى أن نجاح التجربة على جثة إنسان لأول مرة في التاريخ، يظهر بأن خطته لإجراء عملية نقل رأس باتت الآن جاهزة للتنفيذ.

و قال الجراح كانافيرو إن عملية الزراعة الناجحة على الجثة تبين أن التقنيات الطبية الحديثة التي تم تطويرها لإعادة ربط العمود الفقري و الأعصاب و الأوعية الدموية ستسمح للجثة بالتعايش مع الرأس بشكل جيد. منوها إلى أنه يبدو أيضا أن الجراحة يمكن أن تصل إلى الهدف المراد تحقيقه بأن تستغرق 18 ساعة.

و كانت نوايا كانافيرو مثيرة للجدل حيث اكتسب إلى جانب شهرته، سمعة سيئة بشأن إجراء مثل هذه العمليات، حيث تحدث عن أنه سجّل أول مريض له وهو رجل روسي يدعى فاليري سبيريدونوف، والذي سيحتفظ برأسه مجمدا ثم يتم وضعه على جسم مانح جديد.

و قال الجراح: “أول عملية زراعة رأس على جثة بشرية قد تمت”، و المرحلة التالية هي نقل رأس لأجسام المتبرعين الذين ماتت أدمغتهم.

و نقلت صحيفة تلغراف قوله خلال مؤتمر عقد في فيينا إن “هذه أول عملية من هذا النوع في العالم تنفذ بنجاح.

و أضاف: كان من الواضح أن ذلك لن يتحقق فعليا إلا إذا خضع شخص ما لهذه العملية وتمكن من العيش فعليا بعدها.

و على الرغم من تقديم كانافيرو لأدلة متعددة على نجاح مثل هذه العملية على أشخاص أحياء بما في ذلك نجاعتها على الفئران و القردة، إلا أن الأطباء يحذرون من تبعاتها المرعبة على البشر الأحياء، و التي قد تؤدي إلى “ما هو أسوأ من الموت” جراء المعاناة المروعة التي ستنتج عن التكيف مع جسد جديد.

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