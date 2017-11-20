عيار ناري يخترق هيكل طائرة في مطار عدن

يمنات – صنعاء – خاص

أصيبت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية بعيار ناري أثناء ما كانت متوقفة في مطار عدن الدولي.

و أفادت مصادر صحفية ان الطائرة أصيبت بعيار ناري مجهول، الأحد 19 نوفمبر/تشرين ثان 2017، مخترقة الهيكل الخارجي للطائرة إلى الأجزاء الداخلية.

و ينتشر العشرات من المسلحين في مطار عدن الدولي، من فصائل المقاومة، و التي تحتكم إلى السلاح في أي خلافات بينها.

و حسب المصادر، تفاجأ طاقم الطائرة بوجود فتحة في جسم الطائرة. منوهة إلى أن الرصاصة قد تكون راجعة من الهواء.

و يتخوف مراقبون من أن يؤدي ذلك إلى وقف حركة الطيران من و إلى عدن، بسبب مخاطر العيارات النارية، التي قد تشكل خطرا على حركة الطيران.

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