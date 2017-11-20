الديون تدفع عجوزًا لحرق نفسها بالنيران

يمنات – متابعات

هربًا من الديون المتراكمة عليها التي بلغت 60 ألف جنيه مصري، قامت سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا بإشعال النيران في جسدها.

وحسب وسائل إعلام مصرية، أشار مصدر أمني بمباحث الجيزة إلى أن العجوز توفيت في مستشفى إمبابة العام متأثرة بإصابتها بحروق في جسدها، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة جنائية في واقعة وفاتها.

وأضاف المصدر أن الجيران حاولوا إنقاذ الضحية بنقلها للمستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب إصابتها بحروق تجاوزت الـ 80% بأماكن عديدة بجسدها.