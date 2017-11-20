اندلاع اشتباكات في محيط شرطة دار سعد بعدن

يمنات – صنعاء

اندلعت اشتباكات عنيفة، في الساعات الاولى اليوم الاثنين 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017، في محيط مقر شرطة دار سعد بمحافظة عدن جنوبي البلاد .

و قالت مصادر خبرية، ان اشتباكات اندلعت في محيط شرطة دار سعد، واستخدمت فيها أسلحة متوسطة ورشاشة .

و اضافت المصادر، ان قوات عسكرية من لواء تابع للجيش بالحي تم الدفع بها صوب موقع الاشتباكات .

و أوضح مصدر امني ان مسلحين يستقلون دراجات نارية اطلقوا النار على مقر الشرطة قبل ان يرد جنود الشرطة على مصدر اطلاق النار.

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