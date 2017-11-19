السعودية تعلن عن استقبال قوات خاصة باكستانية

يمنات – صنعاء

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 19 نوفمبر/تشرين ثان 2017، عن بدء الاستعداد في العاصمة الرياض لاستقبال مجموعة الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني.

وأوضحت السعودية في بيان على وكالتها الرسمية اليوم أن “قوات الأمن الخاصة تستعد لتنفيذ التمرين المختلط (شهاب 2) مع مجموعة الخدمات الخاصة بالجيش الباكستاني، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة القادمة”.

ونقلت الوكالة عن قائد قوات الأمن الخاصة السعودية، الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي، قوله اليوم أن ” التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية في مكافحة الإرهاب ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لدى القوات العسكرية المشاركة من البلدين”.

وأوضح أن “التمرين يأتي ضمن عدة تمارين مختلطة تنفذها قوات الأمن الخاصة مع بعض الدول في إطار مكافحة الإرهاب والحروب الجبلية والقتال في المناطق المفتوحة، ويعد امتدادا لتمرين (شهاب1) الذي نفذ العام ما قبل الماضي بنجاح كبير في جمهورية باكستان الإسلامية”.

وكانت القوات السعودية والباكستانية والتركية اختتمت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بباكستان، مناورات “مركز التفوق الجوي” لعام 2017، وتمرين “الصمصام 6” بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الباكستانية، تضمن التدريب على تنفيذ عمليات عسكرية بالذخيرة الحية، وعمليات إسقاط من الطائرات، والتعامل مع العبوات المبتكرة، والكمائن.