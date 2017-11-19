سيف مسلط على رقاب الفاسدين وقلق دائم لهم ..

يمنات

امين الفضلي

الرفيق/ أحمد سيف حاشد

مـن أنقى وأنبل وأصـدق مـن أنجبـت اليمـن

فعـلاً هـو سـيف مسلط على رقـاب الفاسدين وقلق دائم لهم

أحمد حاشد هاشم صـوت الكادحين ..صوت الفقـراء والمعدميـن ..صوت الموظفين وأوجاعهـم وأنيـن اطفالهم الجوعى المحرومين مـن المرتبات ..

هـو عضو البرلمـان المستقـل وأبـرز المدافعين عـن مصالـح الشعب وحقوق المواطنين ..

هـو ذلك الإنسـان اليمنـي البسـيط الـذي يعيش حيـاة البسطـاء الحيـاة عاديـة .. لا يمتلك قصـور ولا فلـل كمـا يمتلك أصغـر واحـد مـن الأتبـاع والمطبلين ..بـل يعيش في شـقـة متواضعـة بالإيجـار ..ليس لديه أمـلاك وإستثمارات ولا شـركـات ولا سـوق سـوداء وأرصـدة ..

رأس مالـه الوحـيد هـو ” رأحـة ضميـره ..وحـب البسطـاء ” وأملاكه هي مبادئه وصوته .

أحمد حاشد هاشم رمـز للمدنيـة وللعدالة

_ في إحـدى الأيام قال له بعض قياداتكم ” ايدينا في يدك يا قاضي .واي خلل او فساد نورنا به واحنا مستعدين نصلحه ” .. فأين جـاء وعـدكـم

أجيبونا مـن هـم هـولاء الذين يحاولون إرهابـه والتضييق عليه بإختطاف مرافقه النبيل الرفيق مروان الحاج ..لكي يتوقف عـن كشـف الفسـاد وتعرية المفسدين ..لعلمكم …الرجـل رأس يابـس لا يمكن أن يتنازل عن مبادئه او يتراجع عـن طريق اختاره..

مـؤكـد أنكـم لا تريدون له أن يواصل حديثه وتعريته للفساد والفاسدين .. وإلا ماذا نسمي تهـرب النائـب العـام قبل حوالي اسبوعين وحينما كان الـ سيف حاشد يتابع بعض قضايا الفساد في مكتب النائب العام حيث وما أن رأهـ نائبكـم العام حتى أبلغ مرافقيه ومـن كانوا بجانبه إذا سئل عني احمد سيف حاشد قولوا له مـش موجـود ..

كـان شوكـة في حلق الأنظمـة السابقة والحكومات المتعاقبه وسيظل..

يا لـه مـن إنسـان طيب وعلى نياته ..توقعكم مختلفين عـن مـن سـبقكم لكنه كـان مخطىء .

سنعلن تضامننا معك ومع مرافقك

وسنقول

#كلنا_حاشد

#كلنا_مروان_الحاج

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