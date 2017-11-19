ريال مدريد يحكمه التعادل السلبي

يمنات – متابعات

أضاع ريال مدريد نقطتين ثمينتين بتعادله مع غريمه التقليدي أتليتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد في إطار مباريات الجولة 12 من بطولة الدوري الإسباني.

استطاع الريال فرض إيقاعه على المباراة وكان لاعبوه مندفعين في معظم أوقات المباراة إلا أن مشكلة العقم التهديفي لا زالت قائمة.

هذا واستطاع أتليتيكو الإستفادة من أسلوبه التقليدي في غلق كل المنافذ إلى المرمى بدفاع قوي جداً تكسرت أمامه كل هجمات الريال.

شهدت المباراة مشادات وعصبية والعديد من البطاقات الصفراء كما شهدت عدة حالات مشكوكة في منطقة الجزاء لصالح الفريقين.

بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي 0-0 يكون فريقي مدريد قدّموا خدمة على طبق من ذهب للبرشا الذي فاز في مباراته اليوم على ليغانيس بنتيجة (2-0) ووسع الفارق مع بقية المنافسين.