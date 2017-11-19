حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 20 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

– لا تزال المناطق الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) و أجزاء من محافظتي (إب والضالع) و المناطق الصحراوية و أجزاء من الهضاب الداخلية من البلاد تتاثر بكتلة هوائية باردة و جافة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى.

– قد يتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

و حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية كبار السن و المرضى و الأطفال من التدني الملحوظ في درجات الحرارة.

كما نبه المزارعين و رعاة الماشية و النحل في المحافظات الجبلية و الصحاري و الهضاب الداخلية الآنفة الذكر من آثار موجة البرد و الصقيع حفاظا على المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية.

و نبه العمال الذين يعملون في الفترة المسائية و ساعات الصباح الأولى بارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد، و كذا الصيادين و مرتادي البحر في الساحل الغربي و باب المندب من اضطراب الموج، حيث يصل أعلى ارتفاع 3.5 متر.

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح الباكر.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

ارخبيل سقطرى

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا الرياح السطحية شمالية شرقية ونسيم لطيف الى نشطة وسرعتها من 10 الى 21 عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على الساحل الجنوبي.

– احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا.

– الرياح السطحية شمالية شرقية على الساحل الجنوبي، نسيم لطيف إلى نشطة، خاصة على الجزء الغربي، تتراوح سرعتها بين (10 – 21) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (15 – 25) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة بشكل عام تميل إلى البرودة أثناء الليل و الصباح الباكر.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية