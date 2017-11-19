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اغتيال مسئول التجنيد في قوات غير نظامية موالية للامارات بوادي حضرموت

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يمنات – صنعاء – خاص

اغتال مسلحان مجهولان الأحد 19 نوفمبر/تشرين ثان 2017، ضابط متقاعد يعمل في قوات غير نظامية موالية للامارات بمحافظة حضرموت، شرق البلاد.

و افادت مصادر خبرية ان مسلحين اثنين على متن دراجة نارية اطلقا وابلا من النيران على الضابط المتقاعد ربيع جروان، أثناء خروجه من جامع الجبانة بحوطة شبام بوادي حضرموت.

و جروان كلف من قبل قوات النخبة الحضرمية الموالية للامارات باستقطاب شباب من محافظة حضرموت للتجنيد في هذه القوات.

و تفيد مصادر محلية ان جروان جند المئات من شباب وادي حضرموت في قوات النخبة.  

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