موقع اماراتي يتحدث عن موعد عودة “هادي” من واشنطن وإلى أين سيعود..؟ وسبب زيارته للولايات المتحدة

يمنات – صنعاء

قال موقع اماراتي إن مصدر وصفه بـ”الخاص” في رئاسة الجمهورية اليمنية، أكد أن “هادي” سيعود ظهر الأحد 19 نوفمبر/تشرين ثان 2017، إلى مقر إقامته في العاصمة السعودية، الرياض، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.

و حسب موقع “إرم نيوز” جاءت زيارة هادي المفاجئة لواشنطن؛ لإجراء فحوصات طبية روتينية. غير أنه أشار إلى أنه لم يتضح ما إذا كان هادي “72” عاما، قد واجه مشاكل صحية قبيل زيارته للولايات المتحدة.

و نقل الموقع عن مصدر وصفه بـ”رفيع المستوى”، في ديوان رئاسة الجمهورية اليمنية، أن “هادي”، سيعود إلى عدن، قريبا. مشيرا إلى عودة “هادي” ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ”50″ لعيد الاستقلال عن الاحتلال البريطاني، و الذي يصادف يوم الـ30 من نوفمبر/تشرين ثان الجاري.

و حسب الموقع، ستشمل عودة هادي إجراء جولة داخلية، سيزور خلالها عددا من المحافظات التي تديرها حكومته كمحافظتي حضرموت و مأرب.