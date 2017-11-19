لحج .. اشتباكات في القبيطة وطور الباحة وضحايا مدنيين جراء سقوط قذائف على التجمعات الريفية

يمنات – خاص

تشهد المناطق الواقعة بين مديريتي القبيطة و طور الباحة بمحافظة لحج اشتباكات متواصلة و قصف متبادل منذ نحو أسبوع.

و تفيد المعلومات الواردة من هناك، أن قصف عشوائيا متبادلا بين طرفي الصراع و بمختلف الأسلحة، تزداد حدته ليلا، ما تسبب في سقوط ضحايا في أوساط المدنيين و تضرر عدد من المنازل في القرى الواقعة في مناطق التماس بين الطرفين.

و تشهد مناطق الجوازعة بالقبيطة و أطراف وادي شعب بمديرية طور الباحة اشتباكات منذ نحو أسبوع بين مسلحي أنصار الله و عناصر المقاومة.

و يتبادل الطرفين القصف بأسلحة ثقيلة و متوسطة من مواقع جبل إلياس الاستراتيجي المطل على قاعدة العند و جبل الحمام و مواقع اخرى مجاورة تسيطر عليها المقاومة و مواقع استحدثها أنصار الله في جبل الركيزة و الارب و أخرى في نجد قفيل و المغنية.

و عادة ما تسقط قذائف هاوتزر و دبابات و هاون في عدد من القرى الواقعة على خط التماس بين الطرفين.

و تعد مناطق الجوازعة و الرماء و عنفات و ثوجان و نخيلة و ثباب و الأيفوع و شرار و ثوجان و المرابحة و الايفوع و الجمعة بمديرية القبيطة و البيضاء و وادي شعب من أكثر المناطق تضررا جراء سقوط القذائف العشوائية.

و تمكن مسلحي أنصار الله خلال اليومين الماضيين من السيطرة على أجزاء من جبل القرن و منطقة كربة بوادي شعب مديرية طور الباحة، بعد سيطرتهم على جبلي ضوكة و الركيزة بالقبيطة المطلين على وادي شعب.

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