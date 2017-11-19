“مجتهد” يكشف عن محاولة ابن سلمان لجمع اكبر كمية من الوثائق لابتزاز الأمراء المعتقلين.. ويتوقع تنازل الملك سلمان عن الحكم خلال أيام

يمنات – خاص

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، ان عدد الحسابات السعودية المجمدة حتى الآن أكثر من 9000 حساب.

و أضاف “مجتهد”، في تغريدات له عبر حسابه بموقع “تويتر”، ان رجال الأعمال الذين لم يشملهم التجميد في حالة رعب يتوقعون أن يأتيهم الدور والبنوك في حالة ارتباك غير مسبوق لا يعلمون ما هي الخطوة التالية.

و لفت الى ان الملك سلمان يستعد للسفر إلى طنجة خلال الأيام القادمة ومحمد بن سلمان سيقرر التوقيت طبقا للتطورات.

و تابع “مجتهد”، ان سفر الملك قد يتزامن مع تنحيه عن الحكم وتغيير كل حكام المناطق الذين أعمارهم فوق ٤٠ سنة.

و أوضح “مجتهد”، ان ابن سلمان شكل فرقا خاصة لتفتيش وزارة التجارة وأمانات المدن الكبرى بعد إفراغها تماما من الموظفين وذلك لجمع أكبر كمية من الوثائق لابتزاز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المعتقلين.”

و أشار إلى أن هذا الأماكن (محل التفتيش) سوف تبقى فارغة إلى أن ينتهي عمل المفتشين التابعين لابن سلمان.

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