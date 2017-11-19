حكومة الانقاذ تطلب من البرلمان مهلة اسبوعين لإعداد ردودها على ملاحظات وتوصيات النواب الخاصة بالوضع الاقتصادي

يمنات – صنعاء

طلب رئيس حكومة الانقاذ، عبدالعزيز بن حبتور، لدى حضوره وعدد من الوزراء جلسة البرلمان ، السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، منح الحكومة أسبوعين لإعداد ردود تفصيلية على ملاحظات وتوصيات النواب الخاصة بالوضع الاقتصادي، فيما أفاد وزير الصناعة والتجارة عبده بشر عن سير إجراءات تجهيز بطاقات تموينية للتربويين.

وقال بن حبتور إن الحكومة تعمل في ظل ظروف صعبة خلفها العدوان وحصاره لليمن ما أدى إلى عدم انتظام موارد الدولة وتقليصها.

وأشار إلى أن الحكومة حققت إنجازات متصلة بعدد من توصيات البرلمان بينها صرف نصف مرتب نقداً لموظفي الدولة حتى إبريل الفائت، والنصف الآخر حتى أغسطس الماضي على شكل بطاقات سلعية (التموينية)، مؤكداً استكمال الردود خلال أسبوعين.

وأضاف أن البطاقة التموينية تم تأجيلها لشهر إبريل فقط بناءً على قرار صادر عن المجلس السياسي الأعلى (مجلس رئاسة الدولة).

وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبده بشر أن قرار المجلس السياسي بتجميد العمل بالبطاقة التموينية بناءً على توصية من لجنة متابعة الوضع الاقتصادي، تضمن تكليف البنك المركزي بإيجاد البدائل.

وقال إن وزارته ووزارة التربية والتجار وقعوا محضرا لصرف بطاقات تموينية للتربويين.

وأكد أن وزارته مستعدة لاستئناف صرف البطاقات لبقية موظفي الدولة مع معالجة اختلالات سابقة رافقت العمل بالبطاقات التموينية.

المصدر: وكالة خبر