لن تمر حادثة ملاحقة حاشد..

يمنات

عبد الجبار الحاج

غباء وجلافة وروح معادية للقيم والقامات الوطنية حادثة ملاحقة أحمد حاشد هاشم اليوم ..

ملاحقة مرافق النائب أحمد سيف حاشد يعني ملاحقة حاشد وملاحقة حاشد يعني ملاحقة القائمة العريضة المنظمة لحركة العشرين من مايو قيادات وأعضاء وانصار ومتعاطفين.

ما يؤكد أن هناك مخطط استهداف حركة وطنية سلمية بهدف اخراس الصوت الوطني المناهض للفساد والعدوان ..

كانت ولاتزال الاجهزة الامنية ضالعة في ارتكاب الجريمة ولم تتحول يوما الى وظيفة صون كرامة الشعب والوطن ..

لازالت البنية الوظيفية والادارية للاجهزة الامنية كافة قائمة على نهجية العنف والقمع ضد المواطن الغلبان .. وحيادتيها عن المفاسد النهبوية والخيانات والقضايا الوطنية السيادية الكبرى .وكذلك جهاز القضاء وتشريعات وقوانين البلاد كافة ..

مايعني ان كل تغيير ما لم يكن جذريا هو خيار مغالط ومزور لارادات الشعب في كل محطاته التضحوية نخو التغيبر .

لن تمر حادثة اليوم في ملاحقة حاشد التي استهدفته شخصيا وداخل حرم مجلس النواب ..

ومن تدخل يحي الحوثي لتهريب حاشد ومرافقه مروان الحاج الى خارج المبنى وايصاله الى شارع الزراعة .

ايا كانت الرسالة التي ارادها جلاوزة الامن فلابد من كسر وتحطيم هذه العقلية عبر ادواتنا السلمية ..

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