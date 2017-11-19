نائب السفير الأمريكي الاسبق: ليس هناك اي جندي ايراني في اليمن وهناك مخزون كبير من الأسلحة في اليمن منذ زمن طويل

يمنات – وكالات
اعتبر نائب السفير الأمريكي الاسبق في اليمن نبيل خوري أن السعودية ورطت نفسها في المشكلة اليمنية، مؤكدا أن الحديث عن حرب بالنيابة بين إيران والسعودية هناك هو من المفارقات، مشددا انه ليس هناك جندي إيراني واحد على أرض اليمن، ولذلك فأن تحارب السعودية إيران في اليمن هو نوع من الخيال، “هم يحاربون الشعب اليمني ويحاصرونه ويجوعونه ولا علاقة لإيران بكل ذلك”.
وقال خوري في برنامج من واشنطن بقناة الجزيرة، إن صاروخا واحدا سقط في ضواحي الرياض هذا الشهر، قامت القيامة ولم تقعد، بينما لعامين ونصف الصواريخ تنزل كل يوم على صنعاء وكل أنحاء اليمن واليمنيين ولا أحد يثير ضجة.
وأضاف “ان اليمن فيها اسلحة اكثر مما فيها بشر، وهناك مخزون كبير من الأسلحة في اليمن منذ زمن طويل، والصواريخ اليمنية رأيناها في استعراضات عسكرية في صنعاء عام 2000م.”
ويرى خوري أنه لا يوجد ترابط وثيق بين وسائل الإعلام والإدارة الأمريكية، فوسائل الإعلام تؤثر أحيانا على بعض الأشخاص في الإدارات السابقة.
ويقول إنه في بداية الحرب على اليمن كان هناك إهمال من الصحافة، لكن الفترة الأخيرة شهدت تغطية جيدة لهذه الحرب، مرجعا هذا الاهتمام إلى نشاط منظمات المجتمع المدني الأمريكية والدولية في محاولة للتأثير مباشرة على الكونغرس، إضافة إلى نشاط اليمنيين واليمنيات الصحفيين ومن المجتمع المدني من عواصم كثيرة.
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