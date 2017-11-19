نائب السفير الأمريكي الاسبق: ليس هناك اي جندي ايراني في اليمن وهناك مخزون كبير من الأسلحة في اليمن منذ زمن طويل

يمنات – وكالات

اعتبر نائب السفير الأمريكي الاسبق في اليمن نبيل خوري أن السعودية ورطت نفسها في المشكلة اليمنية، مؤكدا أن الحديث عن حرب بالنيابة بين إيران والسعودية هناك هو من المفارقات، مشددا انه ليس هناك جندي إيراني واحد على أرض اليمن، ولذلك فأن تحارب السعودية إيران في اليمن هو نوع من الخيال، “هم يحاربون الشعب اليمني ويحاصرونه ويجوعونه ولا علاقة لإيران بكل ذلك”.

وقال خوري في برنامج من واشنطن بقناة الجزيرة، إن صاروخا واحدا سقط في ضواحي الرياض هذا الشهر، قامت القيامة ولم تقعد، بينما لعامين ونصف الصواريخ تنزل كل يوم على صنعاء وكل أنحاء اليمن واليمنيين ولا أحد يثير ضجة.